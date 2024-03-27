В суде снова отложили заседание по делу об убийстве в доме «скопинского маньяка»

Пока его перенесли на 26 апреля.

В шестой раз отложили заседание по делу об убийстве в доме Виктора Мохова. Об этом РЗН. Инфо сообщили в Скопинском районном суде.

Отмечается, что дело не рассматривают из-за не сформированной коллегии присяжных.

Пока заседание перенесли на 26 апреля.

Напомним, в августе прошлого года против скопинского маньяка возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. В мае его вернули в прокуратуру. В июле суд отложил рассмотрение жалобы на возврат дела об убийстве. Позже это решение отменили.