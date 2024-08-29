А что в кино? «Тайна черной руки», «Лунтик: возвращение домой» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Лунтик. Возвращение домой» — российский анимационный фильм, продолжение мультсериала «Лунтик и его друзья». На этот раз веселая компания друзей решает помочь Лунтику найти маму и вернуться домой на Луну.

«Тайна Черной Руки» — семейная комедия о приключениях мальчика Миши. Во время поездки с мамой на Дальний Восток он встречает в поезде настоящего шпиона и решает помешать ему совершить злодейство.

«Меган: К вашим услугам» — фантастический триллер с Меган Фокс в главной роли. Отец, испытывающий трудности в жизни, покупает женщину-андроида для своей семьи. Вскоре робот начинает контролировать каждый шаг семейства.

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