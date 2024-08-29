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Лунтик. Возвращение домой

Нас ждут новые приключения Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других. На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернуться домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Черную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей. Дружба героев будет подвергаться сложным испытаниям, но добрые и верные товарищи сумеют преодолеть любые преграды.

Режиссёр
Константин Бронзит
Премьера
2024-08-29 00:00:00 в России
Возраст
0+
Жанры
Мультфильм, Приключение

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