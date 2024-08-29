Лунтик. Возвращение домой

Нас ждут новые приключения Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других. На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернуться домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Черную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей. Дружба героев будет подвергаться сложным испытаниям, но добрые и верные товарищи сумеют преодолеть любые преграды.
- Режиссёр
- Константин Бронзит
- Премьера
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2024-08-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение