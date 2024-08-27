Тайна Черной Руки

Непоседливый фантазер Мишка почти осуществил мечту — сняться в шпионском фильме! А впереди его ждет новое приключение: им с мамой предстоит долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой мальчика, летчиком. В поезде Мишка обнаруживает самого настоящего, некиношного шпиона и решает во что бы то ни стало помешать тому совершить коварное злодейство…