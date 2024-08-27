Тайна Черной Руки

Непоседливый фантазер Мишка почти осуществил мечту — сняться в шпионском фильме! А впереди его ждет новое приключение: им с мамой предстоит долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой мальчика, летчиком. В поезде Мишка обнаруживает самого настоящего, некиношного шпиона и решает во что бы то ни стало помешать тому совершить коварное злодейство…
- Режиссёр
- Всеволод Аравин
- Актёры
- Мирон Проворов, Полина Доманова, Ярослав Жалнин, Игорь Жижикин, Анна Якунина, Александр Обласов, Иван Шибанов, Екатерина Агеева, Иса Новиков, Виталия Корниенко, Сергей Иванюк, Александр Багрянцев, Алексей Овсянников, Сергей Неудачин
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
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2024-08-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение, Комедия