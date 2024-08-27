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Тайна Черной Руки

Непоседливый фантазер Мишка почти осуществил мечту — сняться в шпионском фильме! А впереди его ждет новое приключение: им с мамой предстоит долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой мальчика, летчиком. В поезде Мишка обнаруживает самого настоящего, некиношного шпиона и решает во что бы то ни стало помешать тому совершить коварное злодейство…

Режиссёр
Всеволод Аравин
Актёры
Мирон Проворов, Полина Доманова, Ярослав Жалнин, Игорь Жижикин, Анна Якунина, Александр Обласов, Иван Шибанов, Екатерина Агеева, Иса Новиков, Виталия Корниенко, Сергей Иванюк, Александр Багрянцев, Алексей Овсянников, Сергей Неудачин
Продолж.
80 мин.
Премьера
2024-08-29 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Комедия

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