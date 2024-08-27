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Меган: К вашим услугам

Будущее, в котором роботы способны заменить людей, уже наступило. Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, хранительницей очага становится высокотехнологичный робот Меган. Но, похоже, ее холодный и расчетливый искусственный интеллект не желает быть просто заменой. Меган пойдет на все, чтобы навсегда остаться частью этой семьи. Даже против их собственной воли.

Режиссёр
С.К.Дейл
Актёры
Меган Фокс, Мэделин Зима, Микеле Морроне, Атанас Сребрев, Эндрю Уипп, Матильда Ферт, Тревор Ван Уден, Кейт Николс, Доротея Толева, Макс Краус
Продолж.
95 мин.
Премьера
2024-08-29 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Научная фантастика

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