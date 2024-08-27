Меган: К вашим услугам

Будущее, в котором роботы способны заменить людей, уже наступило. Пока жена Ника находится в больнице в тяжелом состоянии, хранительницей очага становится высокотехнологичный робот Меган. Но, похоже, ее холодный и расчетливый искусственный интеллект не желает быть просто заменой. Меган пойдет на все, чтобы навсегда остаться частью этой семьи. Даже против их собственной воли.
- Режиссёр
- С.К.Дейл
- Актёры
- Меган Фокс, Мэделин Зима, Микеле Морроне, Атанас Сребрев, Эндрю Уипп, Матильда Ферт, Тревор Ван Уден, Кейт Николс, Доротея Толева, Макс Краус
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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2024-08-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Научная фантастика