Стал известен список участников рязанского фестиваля «Подбелка-2024»
Стал известен список участников рязанского фестиваля «Подбелка-2024». В среду, 28 августа, завершится отбор коллективов и исполнителей.
В список участников уже попали:
- Pine Forest Sheikhs;
- Villa Victoria;
- Ключ на Старт;
- KAIF!;
- 4real cover band;
- Re-AnimatoR;
- Onegene;
- Of Titans and Men;
- Panacéa;
- INVARIANT;
- Асиндетон;
- МЕНЬШОВА;
- ДжаZZисты;
- MangoStarr (МангоСтарр);
- Андуин;
- Надюшка Бояджиева;
- Bootleggers;
- Группа «Лыбедь»;
- ФБС;
- Арамболь;
- GROBUT NEERG;
- Дуэт «+1»;
- bllack-santa;
- HoTSTuFF;
- ПАРНАС | PARNAS;
- the КентЫ.
Напомним, «Подбелка-2024» пройдет 30 августа на улице Почтовой. Начало в 17 часов. Ее хедлайнером станет кавер-группа Bootleggers. Ранее барабанщик Михаил Крылов рассказал о значении фестиваля уличных музыкантов «Подбелка» для Рязани.
Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2024» — агентство РЗН.Инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий», партнер — клиники стоматологии «Дентастиль».
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