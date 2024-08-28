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Стал известен список участников рязанского фестиваля «Подбелка-2024»

Стал известен список участников рязанского фестиваля «Подбелка-2024». В среду, 28 августа, завершится отбор коллективов и исполнителей.

В список участников уже попали:

  • Pine Forest Sheikhs;
  • Villa Victoria;
  • Ключ на Старт;
  • KAIF!;
  • 4real cover band;
  • Re-AnimatoR;
  • Onegene;
  • Of Titans and Men;
  • Panacéa;
  • INVARIANT;
  • Асиндетон;
  • МЕНЬШОВА;
  • ДжаZZисты;
  • MangoStarr (МангоСтарр);
  • Андуин;
  • Надюшка Бояджиева;
  • Bootleggers;
  • Группа «Лыбедь»;
  • ФБС;
  • Арамболь;
  • GROBUT NEERG;
  • Дуэт «+1»;
  • bllack-santa;
  • HoTSTuFF;
  • ПАРНАС | PARNAS;
  • the КентЫ.

Напомним, «Подбелка-2024» пройдет 30 августа на улице Почтовой. Начало в 17 часов. Ее хедлайнером станет кавер-группа Bootleggers. Ранее барабанщик Михаил Крылов рассказал о значении фестиваля уличных музыкантов «Подбелка» для Рязани.

Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2024» — агентство РЗН.Инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий», партнер — клиники стоматологии «Дентастиль».

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