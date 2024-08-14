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В Рязани фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2024» пройдет 30 августа
«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, накануне Дня города. В 2023 году на «Подбелке» побывало около 20 тысяч человек. Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий», партнер клиники стоматологии «Дентастиль».

Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2024» состоится 30 августа с 17 часов на улице Почтовая. Об этом сообщил директор информационного агентства РЗН. инфо, которое выступает учредителем праздника, Антон Михайлов.

По его словам, в ближайшее время начнется прием заявок на участие в «Подбелке». Для этого будет открыта специальная форма.

«Мы рады, что в очередной раз сможем порадовать рязанцев и гостей города фестивалем, который станет частью 929-летия Рязани. Благодарим главу региона Павла Малкова за содействие в организации мероприятия.

„Подбелка“ — главное музыкальное событие в городе, которое нельзя попустить. Будем рады видеть вас 30 августа на Почтовой», — отметил Антон Михайлов.

РЗН.инфо будет освещать все события фестиваля. Участников объявят после подведения итогов отбора.

«Подбелка» — самобытное городское мероприятие, которое проводится с 2011 года в Рязани (в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ковидных ограничений). Фестиваль проходит в пятницу, накануне Дня города. В 2023 году на «Подбелке» побывало около 20 тысяч человек.

Учредитель и организатор фестиваля — агентство РЗН.инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий», партнер клиники стоматологии «Дентастиль».

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