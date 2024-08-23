Барабанщик Михаил Крылов рассказал о значении фестиваля уличных музыкантов «Подбелка» для Рязани

Историей он поделился в преддверии «Подбелки-2024», которая пройдет в пятницу, 30 августа.

Барабанщик Михаил Крылов рассказал РЗН. Инфо о значении фестиваля уличных музыкантов для Рязани и его жизни. Историей он поделился в преддверии «Подбелки-2024», которая пройдет в пятницу, 30 августа.

По словам музыканта, именно участие в фестивале помогло вернуться ему в «живое исполнение». До этого он занимался авторской песней, выступал эпизодически. Специально для мероприятия Крылов организовал «Оркестр летучих барабанщиков», после коллектив стал популярным и ему захотелось покорять новые места.

«Например, поехать и показать москвичам на Арбате, какие крутые вещи делают у нас. Но надо было решать проблемы с транспортом и перевозкой. Я тогда не представлял, как это сделать. И пока думал, обратил внимание на Почтовую. Тогда там стояли какие-то непонятные машины, кривой асфальт», — отметил музыкант.

В 2014 году Михаилу Крылову пришла идея реконструировать улицу в пешеходную, вдохновившись концепцией московского Арбата и атмосферой «Подбелки».

Теперь Почтовая является одной из визитных карточек Рязани, усиливает поток туристов сюда и доставляет всем удовольствие, — сказал он.

В последние годы Крылов не выступает с музыкальными группами. Посещая фестиваль, ему интересно, как развивается музыка в Рязани, какие музыканты выходят на арену города.

То, что фестиваль уличных музыкантов существует — это уникальное событие. Дай Бог ему многолетия и процветания, — добавил барабанщик.

Ранее, организаторы рассказали о хедлайнере на фестивале «Подбелка-2024». Им станет кавер-группа Bootleggers.

Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2024» — агентство РЗН.Инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий», партнер — клиники стоматологии «Дентастиль».

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