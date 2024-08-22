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Организаторы рассказали о хедлайнере на фестивале «Подбелка-2024»
Хедлайнером музыкального фестиваля «Подбелка-2024» станет кавер-группа Bootleggers. По традиции каждый год хэдлайнером фестиваля становится победитель предыдущего года. Группа выступит на закрытии «Подбелки» 30 августа, в пятницу, на Почтовой.

Хедлайнером музыкального фестиваля «Подбелка-2024» станет кавер-группа Bootleggers. По традиции каждый год хедлайнером фестиваля становится победитель предыдущего года. Группа выступит на закрытии «Подбелки» 30 августа, в пятницу, на Почтовой.

Как рассказал вокалист коллектива Игорь Пластиков, группу рязанцы организовали для приятного общения с единомышленниками в 2017 году. Выступают Bootleggers в стиле «русский рок». В основном исполняют каверы на песни таких групп, как «Сектор газа», «Король и Шут», «Алиса», «ДДТ», «Кино», «Земляне» и других. Сейчас у Bootleggers семь человек в коллективе.

«Мы не используем никакие готовые партии. У нас много инструментов, были некоторые технеполадки в прошлом году из-за их количества, но все быстро решилось, выступили круто! В том году мы открывали Подбелку, в этом закрываем. Конечно же, надеемся на победу», — отметил музыкант.

Пластиков рассказал, что сейчас группа работает над собственным материалом — планируют внедрять песни в концерты. Несколько песен до конца года точно стоит ждать.

Продюсер фестиваля Дмитрий Гавердовский отметил, что точный список участников, прошедших отбор, будет известен 25 августа. По его словам, на фестивале ожидается около 40 коллективов. Для участия музыкантам нужно оставить заявку в официальной группе фестиваля «Подбелка». Подробнее по ссылке.

Учредитель и организатор фестиваля — информагентство РЗН.Инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий», партнер — клиники стоматологии «Дентастиль».

Возрастное ограничение: 0+.

Фото — официальная страница группы в соцсетях.