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Музыканты пригласили рязанцев на «Подбелку-2024»
Напомним, «Подбелка-2024» пройдет 30 августа. Ее хедлайнером станет кавер-группа Bootleggers.

Музыканты пригласили рязанцев на «Подбелку-2024». Видеообращения записали участники групп MangoStarr и Hot Stuff.

«До традиционного Фестиваля уличных музыкантов „Подбелка-2024“ остались считанные дни! Гостей Фестиваля ждет море музыки всевозможных жанров и направлений — кроме молодых коллективов, на „Подбелке-2024“ выступят музыкальные команды, уже давно полюбившиеся публике», — отметили организаторы.

Напомним, «Подбелка-2024» пройдет 30 августа. Ее хедлайнером станет кавер-группа Bootleggers. Ранее барабанщик Михаил Крылов рассказал о значении фестиваля уличных музыкантов «Подбелка» для Рязани.

Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2024» — агентство РЗН.Инфо. Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий», партнер — клиники стоматологии «Дентастиль».

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