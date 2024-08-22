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А что в кино? «Пираты галактики Барракуда», «Ворон» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Ворон» — готический фильм о супергероях от режиссера Руперта Сандерса. Ремейк одноименного фильма 1994 года с Брендоном Ли.

«Пираты галактики Барракуда» — российская приключенческая фантастика для семейного просмотра от режиссера Антона Борматова. В главных ролях: Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Лукерья Ильяшенко и другие.

«Мой пингвин» — семейная драма, основанная на реальной истории, от режиссера Дэвида Шурманна с Жаном Рено в главной роли.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».