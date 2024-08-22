Пожертвовав собой, чтобы спасти возлюбленную, Эрик Дрейвен застревает между мирами живых и мертвых. Вернувшись с того света, он не остановится ни перед чем, чтобы свести счеты с убийцами. Отныне он Ворон, жаждущий справедливости, и его месть будет жестока как никогда.
- Режиссёр
- Руперт Сандерс
- Актёры
- Билл Скарсгорд, Дэнни Хьюстон, FKA Twigs, Лаура Бирн, Джордан Болджер, Сами Буажила, Изабелла Вэй, Дэвид Боулз, Пол А.Мейнард, Джим Хай, Дукаджин Подримай, Ким Гиршнер
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
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2024-08-22 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Фэнтези, Криминал