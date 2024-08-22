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Ворон

Пожертвовав собой, чтобы спасти возлюбленную, Эрик Дрейвен застревает между мирами живых и мертвых. Вернувшись с того света, он не остановится ни перед чем, чтобы свести счеты с убийцами. Отныне он Ворон, жаждущий справедливости, и его месть будет жестока как никогда.

Режиссёр
Руперт Сандерс
Актёры
Билл Скарсгорд, Дэнни Хьюстон, FKA Twigs, Лаура Бирн, Джордан Болджер, Сами Буажила, Изабелла Вэй, Дэвид Боулз, Пол А.Мейнард, Джим Хай, Дукаджин Подримай, Ким Гиршнер
Продолж.
110 мин.
Премьера
2024-08-22 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Фэнтези, Криминал

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