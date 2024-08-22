Пожертвовав собой, чтобы спасти возлюбленную, Эрик Дрейвен застревает между мирами живых и мертвых. Вернувшись с того света, он не остановится ни перед чем, чтобы свести счеты с убийцами. Отныне он Ворон, жаждущий справедливости, и его месть будет жестока как никогда.