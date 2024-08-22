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Пираты галактики Барракуда

На Землю попадает космический пират из далекой галактики Барракуда, владеющий удивительными суперспособностями. Чтобы скрыться от кары сурового космического закона, пришелец принимает облик тихого школьника Мити и начинает поиски оставленного на Земле в незапамятные времена ретранслятора для отправки сигнала бедствия своей команде. Он случайно спасает девочку Кристину, которую травят одноклассники, и оказывается в одной компании с юным хулиганом и задирой Колей. Теперь их общая задача — не только сбежать от инопланетных преследователей-змеелюдей, но и обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему! Но чтобы спасти Землю, сначала предстоит понять, что только дружба и самопожертвование способны разрулить проблемы галактического масштаба.

Режиссёр
Антон Борматов
Актёры
Борис Дейков, Полина Гухман, Алексей Онежен, Юрий Колокольников, Софья Лебедева, Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын, Ольга Науменко, Татьяна Рассказова
Премьера
2024-08-22 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Научная фантастика

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