Мой пингвин

Пингвины — удивительные животные, обитающие в самых разных уголках нашей планеты. Этот вид птиц, так и не научившихся летать, известен своей преданностью семье. Эта история расскажет о молодом пингвиненке по имени ДинДим, отбившемся от стаи. Когда его находит убитый горем рыбак, это становится началом невероятно крепкой дружбы.