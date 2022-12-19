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Мой пингвин

Пингвины — удивительные животные, обитающие в самых разных уголках нашей планеты. Этот вид птиц, так и не научившихся летать, известен своей преданностью семье. Эта история расскажет о молодом пингвиненке по имени ДинДим, отбившемся от стаи. Когда его находит убитый горем рыбак, это становится началом невероятно крепкой дружбы.

Режиссёр
Давид Шурман
Актёры
Жан Рено, Адриана Барраса, Роши Эрнандес, Николас Франчелла, Педру Каэтану, Алексия Мояно, Талма де Фрейтас, Аманда Магальяйнш, Уилсон Рабелу, Маурисиу Шавьер, Педру Урицци
Продолж.
97 мин.
Премьера
2024-08-22 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Драма

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