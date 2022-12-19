Мой пингвин

Пингвины — удивительные животные, обитающие в самых разных уголках нашей планеты. Этот вид птиц, так и не научившихся летать, известен своей преданностью семье. Эта история расскажет о молодом пингвиненке по имени ДинДим, отбившемся от стаи. Когда его находит убитый горем рыбак, это становится началом невероятно крепкой дружбы.
- Режиссёр
- Давид Шурман
- Актёры
- Жан Рено, Адриана Барраса, Роши Эрнандес, Николас Франчелла, Педру Каэтану, Алексия Мояно, Талма де Фрейтас, Аманда Магальяйнш, Уилсон Рабелу, Маурисиу Шавьер, Педру Урицци
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
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2024-08-22 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Драма