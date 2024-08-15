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А что в кино? «Выбери меня», «Мой парень — маньяк» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Выбери меня» — российская комедийная мелодрама. Девушка готовится познакомить мать со своим женихом, но та уже нашла ей достойного избранника — соседа Юру.

«Мой парень — маньяк» — южнокорейский комедийный триллер про серийного убийцу, который находит жертв через приложения для знакомств.

«Ози: Голос джунглей» — мультфильм про обезьянку-блогера, которая отправляется в путешествие по тропическим лесам, чтобы найти родителей.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».