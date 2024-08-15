Ози: Голос джунглей

Знакомьтесь с Ози: первой в мире блогером-обезьянкой. Разлученная с семьей из-за пожара, она живет в заповеднике и знакомит весь мир с завораживающей природой этих мест. Но когда Ози узнает, что ее родители живы, а джунглям угрожает опасность, она отправляется в захватывающее дух приключение по тропическим лесам. С помощью новых колоритных друзей Ози на собственном примере узнает, что даже один голос может изменить мир.