Молодые люди регистрируются в популярных приложениях для знакомств. Вскоре по всему городу разносится новость, что появился маньяк, выбирающий своих жертв онлайн. Как вычислить убийцу и понять, маньяк ли твой партнер или нет? Шесть историй о маньяках среди нас.
- Режиссёр
- Чон Бом Сик
- Актёры
- Чхве Чжи У, Ли Ю Ми, Чхве Мин Хо, Пхе Чжи Хун, Чон Дон Вон, Ха Да Ин, Ли Мун Сик, Ли Чжу Силь, Ха Ген, Хван Сын Он
- Продолж.
- 113 мин.
- Премьера
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2024-08-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов