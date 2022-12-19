Выбери меня

Аня и Олег вот-вот поженятся. Но близкая свадьба тревожит девушку: родители еще ничего не знают. Невеста боится, что мама не одобрит ее выбор, ведь она уже даже нашла будущего мужа для дочери среди соседей по даче. В итоге девушке приходится делать выбор между двумя женихами. Аня решает доказать опекающей матери, что она взрослая и готова сама отвечать за свою жизнь.
- Режиссёр
- Кирилл Клепалов, Денис Куклин
- Актёры
- Анастасия Уколова, Анна Ардова, Кузьма Сапрыкин, Николай Добрынин, Шамиль Мухамедов, Людмила Чиркова, Сергей Фролов, Вера Вольт
- Премьера
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2024-08-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия, Мелодрама