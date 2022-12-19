Выбери меня

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19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
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В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
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12 августа 11:35
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Условный срок за сделку со следствием. В Рязани вынесли приговор право...
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11 августа 17:35
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«Люксор» (Есенина)

16:40
19:50

«Пять Звезд»

10:30
14:25
18:20
20:10

«Киномакс»

12:30
14:30
16:30
19:20

«Формула Кино»

10:10
14:10
18:25
21:20

«Пять Звезд»

10:30
14:25
18:20
20:10

«Киномакс»

12:30
14:30
16:30
19:20

«Формула Кино»

10:10
14:10
18:25
21:20

«Люксор» (Есенина)

16:40
19:50

«Пять Звезд»

10:30
14:25
18:20
20:10

«Киномакс»

12:30
14:30
16:30
19:20

«Формула Кино»

10:10
14:10
18:25
22:00

«Люксор» (Есенина)

16:40
19:50

«Пять Звезд»

10:30
14:25
18:20
20:10

«Киномакс»

12:30
14:30
16:30
19:20

«Формула Кино»

10:10
14:10
18:25
20:05
22:00

«Люксор» (Есенина)

16:40
19:50

«Пять Звезд»

10:30
14:25
18:20
20:10

«Киномакс»

12:30
14:30
16:30
19:20

«Формула Кино»

10:10
14:10
18:25
21:20

«Пять Звезд»

10:30
14:25
18:20
20:10

«Киномакс»

12:30
14:30
16:30
19:20

«Формула Кино»

10:10
14:10
18:25
22:10

«Пять Звезд»

10:30
14:25
18:20
20:10

«Киномакс»

12:30
14:30
16:30
19:20

«Формула Кино»

10:10
14:10
18:25
22:20

Аня и Олег вот-вот поженятся. Но близкая свадьба тревожит девушку: родители еще ничего не знают. Невеста боится, что мама не одобрит ее выбор, ведь она уже даже нашла будущего мужа для дочери среди соседей по даче. В итоге девушке приходится делать выбор между двумя женихами. Аня решает доказать опекающей матери, что она взрослая и готова сама отвечать за свою жизнь.

Режиссёр
Кирилл Клепалов, Денис Куклин
Актёры
Анастасия Уколова, Анна Ардова, Кузьма Сапрыкин, Николай Добрынин, Шамиль Мухамедов, Людмила Чиркова, Сергей Фролов, Вера Вольт
Премьера
2024-08-15 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия, Мелодрама

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