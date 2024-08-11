Кадыров: в Курской области уничтожили колонну техники ВСУ

Военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну техники ВСУ с личным составом.

Полк «Ахмат-Чечня» совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну техники ВСУ с личным составом. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные планировали подвезти оружие и боеприпасы для того, чтобы закрепиться на позициях. «Характер амуниции и вооружения доказывает, что к этому диверсионному плану имеют прямое отношение натовские силы», — написал Кадыров.

Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ночью в воскресенье, 11 августа, в Курске сбитая украинская ракета упала на многоэтажку. Позже пленные солдаты ВСУ раскрыли главную цель прорыва в Курской области.

Помимо этого, в МЧС России заявили, что попавшая в жилой дом ракета подорвалась на подлете.

Фото: скриншот из видео, опубликованного в Telegram-канале Рамзана Кадырова