В Курске сбитая украинская ракета упала на многоэтажку

После падения ракеты ВСУ на жилой дом произошел пожар. На место происшествия выезжали экстренные службы. По данным мэра Курска, пострадали 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в медучреждения города. Остальных жителей 9-этажного дома отправят в пункт временного размещения, который расположен в загородном лагере.

Ночью в воскресенье, 11 августа, в Курске сбитая украинская ракета упала на многоэтажку. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

После падения ракеты ВСУ на жилой дом произошел пожар. На место происшествия выезжали экстренные службы. По словам мэра Курска, пострадали 13 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в медучреждения города. Остальных жителей 9-этажного дома отправят в пункт временного размещения, который расположен в загородном лагере.

Как уточнили в Telegram-канале ГУ МЧС по Курской области, после происшествия в многоэтажке выбиты окна и повреждены балконы. Помимо этого, сгорели несколько автомобилей.

По данным ведомства, 15 человек спасли, 30 — эвакуировали. На месте происшествия работали более 30 единиц техники и около 120 человек личного состава.

В Telegram-канале Минобороны сообщили , что дежурными средствами ПВО ночью в воскресенье, 11 августа над Курской областью сбили 14 украинских БПЛА и четыре тактические ракеты «Точка-У». Помимо этого, 16 беспилотников уничтожили над территорией Воронежской области, три БПЛА — над Белгородской областью и по одному дрону сбили над Брянской и Орловской областями.

Фото: Telegram-канал Игоря Куцака. Видео: военкора RT Александра Яремчука