МЧС: попавшая в жилой дом в Курске ракета подорвалась на подлете

По предположению специалистов МЧС, детонация ракеты произошла в воздухе, в здание «поражающие элементы прилетели на излете». Отмечается, что окна выбило вместе с рамами из-за того, что взрыв произошел рядом с домом.

Попавшая в жилой дом в Курске ракета подорвалась на подлете. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Пиротехники ведомства обследовали территории в Курске после ночного прилета. Они установили траекторию падения поражающих элементов. По данным МЧС, сначала ВСУ сбили два дерева, а потом попали в жилой многоквартирный дом.

По предположению специалистов, детонация ракеты произошла в воздухе, в здание «поражающие элементы прилетели на излете». Отмечается, что окна выбило вместе с рамами из-за того, что взрыв произошел рядом с домом.

«Пиротехники МЧС России изъяли поражающий элемент и остатки взрывоопасных предметов», — заключили в ведомстве.

Напомним, ночью в воскресенье, 11 августа, в Курске сбитая украинская ракета упала на многоэтажку. Позже пленные солдаты ВСУ раскрыли главную цель прорыва в Курской области.