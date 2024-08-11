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МК: пленные солдаты ВСУ раскрыли главную цель прорыва в Курской области
Основной целью противника, атаковавшего Курскую область, была атомная электростанция в Курчатове, рассказал бывший спецназовец Александр Арутюнов, который сейчас находится в Курской области.

Пленные солдаты ВСУ раскрыли главную цель атаки на Курскую область. Об этом сообщило издание «МК» со ссылкой на бывшего спецназовца Александра Арутюнова, который на данный момент находится в российском регионе. Он стал свидетелем атак БПЛА ВСУ на стратегически важный объект.

По его данным, основная цель противника — атомная электростанция в Курчатове.

«Вчера была информация, которая была получена от очень серьезных людей. Пленные, которых взяли наши подразделения, указывают, что до них была доведена информация об основной цели — Курская атомная электростанция. У некоторых это вызывает скепсис, я его понимаю и даже разделяю», — сказал Арутюнов.

Он добавил, что Украина ранее пыталась атаковать газораспределительный узел «Суджа». Он мог быть ближайшей целью, за которой следовала и Курская АЭС.

«Я не верил, что противник собирался ее захватывать и удерживать. Но я уверен в том, что противник собирался создать конкретную угрозу ее работоспособности» — сказал бывший спецназовец, добавив, что не видит реальной угрозы Курчатову.

Как заявил Арутюнов, чтобы захватить Курчатов, Украина должна обладать определенными ресурсами, «наличие которых под вопросом».

Напомним, ночью в воскресенье, 11 августа, в Курске сбитая украинская ракета упала на многоэтажку. Пострадали 13 человек. Позже Минобороны показало кадры уничтожения колонны техники ВСУ в Курской области.

Фото: Telegram-канал Игоря Куцака. На кадрах — последствия ночной атаки на многоэтажку в Курске