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А что в кино? «Тополиный пух», «Выпусти меня» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Тополиный пух» — российская комедия с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой в главных ролях. Отчаявшийся молодой человек Саша решил покончить жизнь самоубийством, но в самый ответственный момент он влюбляется в девушку, у него вновь просыпается вкус к жизни и молодым людям придется пережить опасное приключение.

«Выпусти меня» — российский триллер. В центре истории —отец и сын, которые поехали в подох на природе. Ночью мальчик исчезает, а его отец, познакомившись с отшельником, узнает, что лес полон древних знаков и живет по собственным законам.

«Герцогиня» — криминальный боевик о женщине, которая смогла перевернуть не только криминальный мир, но и подмять под себя весь бизнес контрабанды алмазов.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».