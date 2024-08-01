Выпусти меня

Отец с сыном отправляются в поход, чтобы провести время вместе. Однако после ночлега в лесу сын бесследно исчезает. В ходе долгих и отчаянных поисков отец встречает отшельника, живущего в лесной хижине, а затем попадает в череду мистических и пугающих событий. Сможет ли отец противостоять потусторонним силам, таящимся с лесу, и вернуть сына?