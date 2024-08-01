Выпусти меня

Отец с сыном отправляются в поход, чтобы провести время вместе. Однако после ночлега в лесу сын бесследно исчезает. В ходе долгих и отчаянных поисков отец встречает отшельника, живущего в лесной хижине, а затем попадает в череду мистических и пугающих событий. Сможет ли отец противостоять потусторонним силам, таящимся с лесу, и вернуть сына?
- Режиссёр
- Михаил Константинов
- Актёры
- Владимир Веревочкин, Леонид Басов, Павел Басов, Никита Еллинский, Роман Штых, Ника Иванова, Сергей Юдаков, Сергей Ерин
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
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2024-08-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Триллер