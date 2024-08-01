Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 31
20°
Чтв, 01
22°
Птн, 02
21°
ЦБ USD 86.11 -0.22 01/08
ЦБ EUR 93.51 0.22 01/08
Нал. USD 86.40 / 86.95 31/07 18:50
Нал. EUR 95.00 / 95.95 31/07 18:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Ак...
Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безоп...
9 часов назад
359
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Чери Регион 62: Ваш идеальный...
Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновле...
29 июля 17:05
1 562
Жителям Заокского на слушаниях по новому плану земель предоставили док...
Сельчане высказались против нового проекта землеустройс...
29 июля 16:14
1 694
Livan S6 Pro — это автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн...
С первого взгляда на этот седан становится понятно, что...
26 июля 10:28
3 350
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Герцогиня

Когда-то ее звали просто Скарлетт, а теперь она известна как Герцогиня. Женщина, которая смогла перевернуть не только криминальный мир, но и подмять под себя весь бизнес контрабанды алмазов. Оставив за собой кровавый след, она нажила себе немало врагов. Теперь ей предстоит еще больше замарать руки, чтобы остаться на вершине этого жестокого, темного мира.

Режиссёр
Нил Маршалл
Актёры
Шон Пертуи, Колм Мини, Филип Винчестер, Колин Эгглсфилд, Стефани Бичем, Шарлотта Кирк, Ян Тюаль, Джуди Донован, Дэвид Чиверс, Борис Мартинес
Премьера
2024-08-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик

Еще в кино

Кино
Побег из лабиринта времени
Кино
Культурная комедия
Кино
Не одна дома
Кино
Максин XXX
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 171. Мумия моя!
Кино
Кукла: Зарождение зла
Кино
Собиратель душ
Кино
Мой дикий друг
Кино
Бордерлендс
Кино
Заклятье: Слуги Сатаны
Кино
Отпуск не по-детски
Кино
Дастур. Проклятие невесты