Когда-то ее звали просто Скарлетт, а теперь она известна как Герцогиня. Женщина, которая смогла перевернуть не только криминальный мир, но и подмять под себя весь бизнес контрабанды алмазов. Оставив за собой кровавый след, она нажила себе немало врагов. Теперь ей предстоит еще больше замарать руки, чтобы остаться на вершине этого жестокого, темного мира.