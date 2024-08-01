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Тополиный пух

«Киномакс»

10:50
13:00
15:10
17:10
19:10
20:40
22:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:05
11:50
13:35
17:05

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:50
16:50

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:40
14:00
15:40
18:00
19:40
22:00

«Пять Звезд»

10:45
12:40
14:35
16:30
18:25
20:20

«Формула Кино»

10:25
12:25
14:25
16:25
18:25
20:25
22:25
23:15

«Киномакс»

10:50
13:00
15:10
17:10
19:10
20:40
22:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:05
11:50
13:35
17:05

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:50
16:50

«Пять Звезд»

10:45
12:40
14:35
16:30
18:25
20:20

«Формула Кино»

00:30
10:25
12:25
14:25
16:25
18:25
20:25
22:25

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:40
14:00
15:40
18:00
19:40
22:00

«Киномакс»

15:10
17:10
19:10
20:50
22:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:45
13:30
17:00

«Пять Звезд»

10:15
10:45
12:40
13:45
14:35
16:30
17:15
18:25
20:20
20:45

«Формула Кино»

00:30
11:00
13:00
17:05
19:05
21:05
23:05

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:50
16:50

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:40
14:00
15:40
18:00
19:40
22:00

«Киномакс»

15:10
17:10
19:10
20:00
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:45
13:30
17:00

«Пять Звезд»

10:15
10:45
12:40
13:45
14:35
16:30
17:15
18:25
20:20
20:45

«Формула Кино»

10:25
12:25
14:25
16:25
18:25
20:25
22:25
23:15

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:50
16:50

«Люксор» (Есенина)

10:00
11:40
14:00
15:40
18:00
19:40
22:00

«Киномакс»

15:10
17:10
19:10
20:50
22:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:45
13:30
17:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:50
16:50

«Пять Звезд»

10:15
10:45
12:40
13:45
14:35
16:30
17:15
18:25
20:20
20:45

«Формула Кино»

10:25
12:25
14:25
16:25
18:25
20:25
22:25
23:15

«Киномакс»

15:10
17:10
19:10
20:50
22:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:45
13:30
17:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:50
16:50

«Пять Звезд»

10:15
10:45
12:40
13:45
14:35
16:30
17:15
18:25
20:20
20:45

«Формула Кино»

10:25
12:25
14:25
16:25
18:25
20:25
22:25
23:15

«Киномакс»

15:10
17:10
19:10
20:50
22:50

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
11:45
13:30
17:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:50
16:50

«Пять Звезд»

10:15
10:45
12:40
13:45
14:35
16:30
17:15
18:25
20:20
20:45

«Формула Кино»

10:25
12:25
14:25
16:25
18:25
20:25
22:25
23:15

Главный герой — одинокий неудачник Саша (Антон Лапенко) — работает охранником в обменнике. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи не получилось. Саша чувствует себя ненужным и несчастным, и не имея возможности что-то изменить, морально сдается…

Но и тут Саше не хватает духа самому довести дело до конца, он обращается за помощью к старому приятелю — мужу своей бывшей жены. Конечно же, в самый ответственный и неподходящий момент, Саша влюбляется в девушку (Аглая Тарасова), у него вновь просыпается вкус к жизни и героям придется пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное…

Режиссёр
Артем Лемперт
Актёры
Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Илья Борисов, Гоша Куценко, Полина Шашуро, Олег Тополянский, Илья Варанкин
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-08-01 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Комедия

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