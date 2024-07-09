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Рязанский суд признал банкротом муниципальное предприятие «РСУ № 1»
РГМЭК обратилась в суд еще в ноябре 2023 года. Тогда «РСУ № 1» задолжала 534 тысячи 484 рубля. В декабре ввели процедуру банкротства — наблюдение и назначили временного управляющего.

В Арбитражный суд Рязанской области обратилось ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания» (РГМЭК) с заявлением о признании банкротом муниципального предприятия «Ремонтно-строительное управление № 1» из-за непогашенной задолженности. Соответствующая информация появилась в картотеке дела.

РГМЭК обратилась в суд еще в ноябре 2023 года. Фирма задолжала 534 тысячи 484 рубля. В декабре ввели процедуру банкротства — наблюдение и назначили временного управляющего.

Во время процесса требования предъявили другие кредиторы. В реестр были включены требования на общую сумму 235 миллионов 876 тысяч рублей.

Временный управляющий проанализировал финансово-хозяйственную деятельность должника за период с 31 декабря 2011 года по 31 декабря 2022. Он решил, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно и нужно ввести в отношении должника процедуру банкротства — конкурсное производство.

Установив наличие у должника признаков банкротства, арбитражный суд признал МП «РСУ № 1» банкротом.

Решение могут обжаловать в течение месяца.

Напомним, рязанцы жаловались на фирму «РСУ № 1», которая проводила ремонт крыши дома. Сорокина уволила директора «РСУ № 1» за срыв срока капремонта домов.

Редакция РЗН. инфо писала публикацию о нашумевшей компании. Также выяснилось, что силовики провели обыски в «Ремонтно-строительном управлении» № 1.