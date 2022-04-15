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«Новая газета»: В Рязани силовики провели обыски в «Ремонтно-строительном управлении» № 1
Инцидент произошел в четверг, 14 апреля.

В Рязани силовики провели обыски в «Ремонтно-строительном управлении» № 1. Об этом сообщила «Новая газета-Рязань».

Инцидент произошел в четверг, 14 апреля.

По данным издания, сотрудники ФСБ изымали документы, а также скопировали записи с электронных носителей.

Как пишет «Новая», целью сотрудников службы безопасности был «бумажный НДС» — получение у контрагента-«однодневки» или «транзитера» документов, учитывающихся компанией при определении затрат по налогу на прибыль и вычетов по налогу на добавленную стоимость.

Напомним, директор РСУ № 1 Николай Кленушкин покинул пост в 2021 году.

Фото — «Новая газета-Рязань»