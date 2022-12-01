Сорокина уволила директора РСУ-1 за срыв срока капремонта домов

Елена Сорокина рассказала, что по поручению губернатора решала вопрос со срывом капитального ремонта шести рязанских многоквартирных домов. Подрядчик не завершил вовремя ремонт кровли.

Сорокина уволила директора РСУ-1 Крамара за срыв срока капремонта домов. Об этом мэр сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Елена Сорокина рассказала, что по поручению губернатора решала вопрос со срывом капитального ремонта шести рязанских многоквартирных домов. Подрядчик не завершил вовремя ремонт кровли.

Сорокина вместе с представителем фонда капремонта, управляющей компанией и новым подрядчиком побывала на нескольких адресах: поселок Мехзавода, дом № 22, улица Керамзавода, дом № 29 и 3-й Новопавловский проезд, дом № 18.

Глава администрации сообщила, что протечки ликвидировали, на четырех из шести крышах уложили утеплитель, на оставшихся двух работы завершат до 3 декабря.

«С понедельника будет укладка асфальтового слоя, далее — два слоя финишного покрытия. Это основные работы. До 20.12. Потом сделают все обустройство крыши. Строительные материалы у нового подрядчика в наличии. Эту информацию сообщили жителям домов», — написала мэр.

Также Елена Сорокина сообщила, что уволила директора РСУ-1, одной из организаций, виновных в срыве сроков.