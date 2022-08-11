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Рязанка пожаловалась на фирму «РСУ № 1», которая проводит капремонт крыши дома
Женщина посетовала, что ее квартиру заливает во время дождей, так как старое покрытие крыши сняли, а новое так и не сделали.

Рязанка пожаловалась на фирму «РСУ № 1», которая проводит капремонт крыши дома № 18 по улице 3-й Новопавловский проезд. Соответствующий комментарий она оставила под постом у врио губернатора Павла Малкова в соцсетях.

Женщина посетовала, что ее квартиру заливает во время дождей, так как старое покрытие крыши сняли, а новое так и не сделали.

«Крышу сняли еще в марте. Работы никакие не ведутся. Мы так пережили два урагана, все временное покрытие снесло. Я живу на пятом этаже и мою квартиру уже заливает. А там осень на подходе, что-то не смешно уже», — написала рязанка.

В строительно-ремонтной организации № 1 корреспонденту РЗН. инфо рассказали, что в течение трех недель все работы по крыше будут сделаны и сданы.

«Ремонт крыши состоит из нескольких этапов: демонтаж старого кровельного покрытия, укладка новой изоляционной выравнивающей стяжки, наклеивание парогидроизоляции, укладка утеплителя, слоя стяжки и финишных двух слоев рулонного покрытия. Мы долго ждали утеплитель, который придет уже во вторник, 16 августа. Как только все доставят наша бригада доделает свою работу», — рассказал работник.

Видео Екатерины Генераловой