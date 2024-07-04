Новости Рязани за 4 июля 2024 год

В Касимовском районе зафиксировали температурный рекорд

В четверг, 4 июля, в Елатьме воздух прогрелся до 34,3 °C.

В Касимовском районе зафиксировали температурный рекорд за 128 лет метеонаблюдений. Об этом сообщает Гидрометцентр России. В четверг, 4 июля, в Елатьме воздух прогрелся до 34,3 °C. В 1938 году столбик термометра показал 33,8 °C.

В Солотче произошел пожар

Информация о пострадавших не поступала.

В Солотче произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Солотча. Инфо». Отмечается, что из-за возгорание случилось на улице Железнодорожной. Там отключили электричество. Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.

Певца Сергея Мазаева экстренно госпитализировали

64-летнему вокалисту группы «Моральный кодекс» стало плохо перед концертом.

Певца Сергея Мазаева экстренно госпитализировали перед концертом в Светлогорске. Об этом пишет Mash. По данным канала, 64-летнему вокалисту группы «Моральный кодекс» стало плохо. Его положили сначала в реанимацию, потом перевели в хирургию.

А что в кино? «Самая большая луна», «Хранители пяти королевств» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. «Самая большая луна» — российское фэнтези о приключениях юных супергероев, наделенных необычными способностями. «Хранители пяти королевств» — история о том, как девушка Пэтси с друзьями попадает в волшебный мир при помощи древнего артефакта. «Тайная жизнь животных: Пернатые приключения» — мультфильм о приключениях пернатой семьи, которая покидает лет и отправляется в путешествие. Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В Рыбном легковушка «улетела» в кювет

На месте работает скорая помощь.

В Рыбном легковушка «улетела» в кювет. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «Рязань. Происшествия». Отмечается, что на месте работает скорая помощь. Подробности устанавливаются.

В России создадут специальную программу по воспитанию детей

В документе будут содержаться советы для родителей на каждый день.

В России создадут специальную программу по воспитанию детей. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на Министерство просвещения. В ней будут содержаться советы для родителей на каждый день. «Мы примем программу, которую назовем „От 0 до 18“, чтобы каждый родитель имел фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка», — заявил министр Кравцов. По словам политика, документ облегчит принятие решения о рождении второго, третьего и последующих детей.

Рязанские волонтеры спасли кошку, выпавшую из окна на пристройку дома

Животное передали хозяевам.

Рязанские волонтеры отряда «Salus» спасли кошку, выпавшую из окна на пристройку многоэтажного дома. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на добровольцев. Отмечается, что животное не могло самостоятельно выбраться. Ситуацию усугубляла жара. Спасатель, закрепив снаряжение за пожарную лестницу, спустился до уровня второго этажа и спас кошку. Ее передали хозяевам.

В России зафиксировали рост цен на овощи и фрукты

Подорожали свекла, морковь, яблоки, картофель и белокочанная капуста.

В России зафиксировали рост цен на овощи и фрукты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». По их данным, свекла подорожала с начала года на 92,3%, до 70 руб/кг, морковь — на 62,8%, до 70 руб/кг, яблоки — на 30%, до 159,8 руб/кг. Кроме того, рост цен на картофель и белокочанную капусту отметили в Росстате.

В Петрозаводске женщину зарезали на глазах коллег

В Петрозаводске мужчина убил бывшую жену на ее рабочем месте. Об этом сообщило издание «Петрозаводск говорит». Трагедия произошла в четверг, 4 июля. Мужчина пришел в офис, где работала его бывшая жена. Петрозаводчанин ударил ножом женщину не менее 14 раз. Убийство произошло на глазах у коллег петрозаводчанки. Пострадавшая умерла до приезда «скорой». Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В Самаре мать откусила пальцы своему трехлетнему ребенку

В Самаре мать откусила пальцы своему трехлетнему ребенку. Об этом пишет «Газета.RU». По данным очевидцев, малыш был весь в крови. Его госпитализировали. Женщину отправили в больницу, а отца задержали полицейские.

Суд отправил в СИЗО задержанного в Рязани полковника ВДВ

Мужчина не признает свою вину.

Суд отправил в СИЗО задержанного в Рязани полковника ВДВ. Об этом пишет SHOT. Отмечается, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным канала, на суде Городилов с адвокатом отказались давать какие-либо комментарии журналистам. Мужчина не признает свою вину. Арест продлится до 19 августа. Напомним, ранее в Рязани задержали полковника ВДВ по подозрению в мошенничестве.

Специалисты «Рязангоргаза» закончили реконструкцию газопровода в Дягилеве

Специалисты «Рязаньгоргаз» завершили реконструкцию газопровода высокого давления в микрорайоне Дягилево. Рабочие построили два километра новых сетей. Специалисты отметили, что это повысило надежность газоснабжения 20 тысяч потребителей, в том числе социально-значимых объектов — детских садов и школ. Кроме того, газопровод вынесен из зоны жилой застройки. Работы выполнялись бестраншейным методом горизонтально-направленного бурения. «Мы завершили большой проект, который начали в 2023 году. Газопровод спроектирован с учетом развития инфраструктуры города, что позволит газифицировать перспективных потребителей. Уже в этом году от него будет запитана новая котельная «‎Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей"‎‎", — отметил главный инженер-первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Синоптики рассказали, когда в Рязанской области могут возникнуть смерчи

Отмечается, что атмосферный фронт из Смоленской и Брянской областей придет в Тульскую, Московскую, Ивановскую, Ярославскую, Костромскую, Рязанскую, Владимирскую.

Синоптики рассказали, когда в Рязанской области могут возникнуть смерчи. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, в Центральном федеральном округе прогнозируются условия, способствующие возникновению смерча. Отмечается, что атмосферный фронт из Смоленской и Брянской областей придет в Тульскую, Московскую, Ивановскую, Ярославскую, Костромскую, Рязанскую, Владимирскую области.

В Рязани задержали 30-летнего похитителя велосипеда

Уточняется, что велосипед украли на парковке около дома на улице Чернышевского.