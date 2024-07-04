В Рязани задержали полковника ВДВ по подозрению в мошенничестве
Ему вменяют кражу в особо крупном размере.
В Рязани задержали полковника ВДВ по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Командира 83-й отдельно гвардейского десантно-штурмового ордена Суворова бригады Артема Городилова будут судить за кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Согласно Уголовному кодексу, данная статья вменяется при хищении от 1 млн. рублей. Однако, точная сумма пока неизвестна.
Ожидается, что после проведения следственных действий 4 июля следствие обратится в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
Фото: «Город Псков»