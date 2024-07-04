Самая большая луна

Эмеры — сверхлюди, наделенные необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли. Однако они не способны по-настоящему любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всех спасти.
- Режиссёр
- Алексей Попогребский
- Актёры
- Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес, Наталья Цветкова, Светлана Ходченкова, Томаш Кот, Нина Гизбрехт, Егор Аверин, Василий Башмаков, Никита Касьяненко
- Премьера
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2024-07-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Научная фантастика, Фэнтези