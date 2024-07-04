Самая большая луна

Эмеры — сверхлюди, наделенные необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли. Однако они не способны по-настоящему любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всех спасти.