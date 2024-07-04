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Хранители пяти королевств

Пэтси и ее дедушка мирно живут в городке, затерянном на карте, пока однажды не обнаруживают реликвию из древних легенд. Таинственный артефакт переносит их — а заодно и друзей Пэтси — в волшебный мир, населенный удивительными существами. Здесь героев ждет опасное приключение: столкновение с монстрами, магией и кознями злой колдуньи, жаждущей заполучить ключ к пяти королевствам и уничтожить весь мир!

Режиссёр
Зак Уорд
Актёры
Джеймс Хонг, Мишель Мао, Анна Харр, Мэттью Сато, Данте Баско, Дейв Шеридан, Бай Лин, Саксон Шарбино, Джон Бейли, Ломбардо Бойяр, Т'Кейя Кристал Кейма
Премьера
2024-07-04 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение

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