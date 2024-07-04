Хранители пяти королевств

Пэтси и ее дедушка мирно живут в городке, затерянном на карте, пока однажды не обнаруживают реликвию из древних легенд. Таинственный артефакт переносит их — а заодно и друзей Пэтси — в волшебный мир, населенный удивительными существами. Здесь героев ждет опасное приключение: столкновение с монстрами, магией и кознями злой колдуньи, жаждущей заполучить ключ к пяти королевствам и уничтожить весь мир!
- Режиссёр
- Зак Уорд
- Актёры
- Джеймс Хонг, Мишель Мао, Анна Харр, Мэттью Сато, Данте Баско, Дейв Шеридан, Бай Лин, Саксон Шарбино, Джон Бейли, Ломбардо Бойяр, Т'Кейя Кристал Кейма
- Премьера
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2024-07-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение