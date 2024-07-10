Стали известны личности мигрантов и обстоятельства драки в рязанской Горроще

Собственный источник сообщил, что 28-и и 29-и летние жители Узбекистана перебрали с алкоголем и избили попавшихся им на пути четырех рязанцев. На следующий день одного из мигрантов задержали. По данным Mash, второй в это время сбрил бороду и прятался в лесах на границе Рязанской области и Республики Мордовии. Там его поймали оперативники.

Редакции РЗН. Инфо стали известны личности мигрантов и обстоятельства драки на улице Черновицкой возле дома № 5 6 июля.

Собственный источник сообщил, что 28-и и 29-и летние жители Узбекистана перебрали с алкоголем и избили попавшихся им на пути четырех рязанцев. На следующий день одного из мигрантов задержали. По данным Mash, второй в это время сбрил бороду и прятался в лесах на границе Рязанской области и Республики Мордовии. Там его поймали оперативники.

Граждане Узбекистана раскаялись в содеянном. Однако теперь обоим грозит до семи лет лишения свободы и депортация на родину с запретом на въезд в Россию на 50 лет.

Напомним, на улице Черновицкой в Рязани произошла массовая драка с участием мигрантов. Зачинщиков драки задержали. Выяснилось, что один из них находился на территории России незаконно. Позже Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигрантов на рязанцев.