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На улице Черновицкой в Рязани произошла массовая драка
По словам рязанки, драка произошла рано утром в субботу, 6 июля, у дома № 5. Она отметила, что в драке принимали участие мигранты и местные жители.

На улице Черновицкой в Рязани произошла массовая драка. Об этом сообщили в группе «Типичная Рязань».

По словам рязанки, драка произошла рано утром в субботу, 6 июля, у дома № 5. Она отметила, что в драке принимали участие мигранты и местные жители.

«Нападали человек пять на одного. Били сильно, ногами добивали уже лежавших. Ребят забрала скорая, нападавшие скрылись до приезда полиции, заявление написано», — отметила женщина.

Она отметила, что это был не единичный случай.

«Такое здесь происходит каждые выходные на протяжении многих месяцев. Приезжие в ночное время собираются возле ТЦ „Черновицкий“ и начинают вести себя неподобающе: нападают на людей, кричат, постоянно кого-то бьют, из машин громко звучит музыка. Просим соответствующие органы провести проверку и принять незамедлительные меры», — заключила рязанка.

Позже на сообщения о драке отреагировали полицейские.