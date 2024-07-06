Зачинщиков драки в рязанской Горроще задержали
По данным УМВД, нападавших доставили в отдел полиции для разбирательства.
Зачинщиков драки в рязанской Горроще задержали. Об этом сообщило региональное УМВД.
Нападавших доставили в отдел полиции для разбирательства. В ведомстве отметили, что один из зачинщиков находился на территории РФ незаконно. На него составили административный протокол.
Полиция продолжает проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Напомним, драка произошла на улице Черновицкой утром в субботу, 6 июля.