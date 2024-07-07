Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 07
26°
Пнд, 08
26°
Втр, 09
27°
ЦБ USD 88.13 0.01 06/07
ЦБ EUR 95.57 0.59 06/07
Нал. USD 88.20 / 89.60 06/07 08:00
Нал. EUR 96.75 / 97.10 06/07 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 2024 16:14
3 883
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
2 706
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
5 079
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
12 908
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигрантов на рязанцев
Напомним, на улице Черновицкой произошла массовая драка с участием мигрантов. Зачинщиков драки задержали. Выяснилось, что один из них находился на территории России незаконно.

Глава СУ СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигрантов на двоих жителей Рязанской области. Об этом сообщили в «Информационном центре СК Росси».

«В одном из Telegram-каналов сообщили, что в Рязани четверо мигрантов избивали местного жителя, увидев это, мужчина решил помочь, но приезжие избили и его», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Рязанской области Никешкину возбудить уголовное дело по указанному факту и доложить об установленных обстоятельствах.

Напомним, на улице Черновицкой в Рязани произошла массовая драка с участием мигрантов. Зачинщиков драки задержали. Выяснилось, что один из них находился на территории России незаконно.