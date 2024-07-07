Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигрантов на рязанцев

Напомним, на улице Черновицкой произошла массовая драка с участием мигрантов. Зачинщиков драки задержали. Выяснилось, что один из них находился на территории России незаконно.

Глава СУ СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигрантов на двоих жителей Рязанской области. Об этом сообщили в «Информационном центре СК Росси».

«В одном из Telegram-каналов сообщили, что в Рязани четверо мигрантов избивали местного жителя, увидев это, мужчина решил помочь, но приезжие избили и его», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Рязанской области Никешкину возбудить уголовное дело по указанному факту и доложить об установленных обстоятельствах.

Напомним, на улице Черновицкой в Рязани произошла массовая драка с участием мигрантов. Зачинщиков драки задержали. Выяснилось, что один из них находился на территории России незаконно.