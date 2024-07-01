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Обвиняемый в мошенничестве с имуществом «Соснового бора» обжаловал приговор
В апреле Сергею Антонову дали 10 лет лишения свободы и назначили штраф в 153,2 миллиона рублей.

Обвиняемый в мошенничестве с имуществом «Соснового бора» Сергей Антонов обжаловал приговор. Соответствующая информация опубликована в картотеке рязанского областного суда.

Дело поступило в суд 25 июня. Рассмотрение назначено на 18 июля.

Напомним, в 2021 году региональный следком подозревал в коммерческом подкупе главу Рязанского областного фонда. В 2022 году следком завершил расследование уголовного дела и установил, что осенью 2020 года глава фонда получил через посредника 3,4 миллиона рублей взятки от руководителя фирмы. После чего эта фирма смогла заключить договор поставки и осуществить приемку оборудования для технического перевооружения котельной санатория «Сосновый бор». Второе обвинение Сергею Антонову вынесли за оформление фирмы на подставное, полностью подконтрольное ему лицо. Начался судебный процесс, на одном из которых стало известно, что обвиняемому в мошенничестве с имуществом санатория Сергею Антонову грозит 12 лет колонии. В апреле Сергею Антонову дали 10 лет лишения свободы и назначили штраф в 153,2 миллиона рублей.