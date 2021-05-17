Главу Рязанского областного фонда поддержки населения подозревают в коммерческом подкупе

По данным следствия, в 2020 году президент фонда получил крупную денежную сумму от руководителя коммерческой фирмы за совершение действий в интересах последнего.

Главу Рязанского областного фонда поддержки населения подозревают в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в 2020 году президент фонда получил крупную денежную сумму от руководителя коммерческой фирмы за совершение действий в интересах последнего.

За коррупционное преступление против мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 204 УК РФ. Он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.