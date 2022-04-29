Завершилось расследование уголовного дела против экс-главы Рязанского фонда соцподдержки населения

Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего президента Рязанского фонда соцподдержки населения. Об этом сообщается на сайте
Установлено, что осенью 2020 года глава фонда получил через посредника 3,4 миллиона рублей взятки от руководителя фирмы. За это у коммерческой организации появилась возможность заключить договор поставки и осуществить приемку оборудования для технического перевооружения котельной санатория «Сосновый бор».
Помимо этого, в 2020 году он осуществил приготовление к растрате имущества санатория. Он приискал фирму, которую оформил на подконтрольное ему лицо. После он убедил членов совета фонда принять ряд решений, после которого у санатория уменьшился уставной фонд с 87,7 миллионов рублей до 10 тысяч рублей. В итоге 100% доли в капитале продано подконтрольной фирме. В дальнейшем он планировал растратить имущественный комплекс санатория.
Весной 2021 года деятельность главы фонда соцподдержки пресекли сотрудники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области. Его заключили под стражу.
Экс-президента организации обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ) и приготовлении к растрате, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (часть 1 статьи 30, часть 4 статьи 160 УК РФ). Обвиняемый и его защита ознакамливаются с материалами дела.