Завершилось расследование уголовного дела против экс-главы Рязанского фонда соцподдержки населения

Его обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ) и приготовлении к растрате, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (часть 1 статьи 30, часть 4 статьи 160 УК РФ)

Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего президента Рязанского фонда соцподдержки населения. Об этом сообщается на сайте регионального следкома .

Установлено, что осенью 2020 года глава фонда получил через посредника 3,4 миллиона рублей взятки от руководителя фирмы. За это у коммерческой организации появилась возможность заключить договор поставки и осуществить приемку оборудования для технического перевооружения котельной санатория «Сосновый бор».

Помимо этого, в 2020 году он осуществил приготовление к растрате имущества санатория. Он приискал фирму, которую оформил на подконтрольное ему лицо. После он убедил членов совета фонда принять ряд решений, после которого у санатория уменьшился уставной фонд с 87,7 миллионов рублей до 10 тысяч рублей. В итоге 100% доли в капитале продано подконтрольной фирме. В дальнейшем он планировал растратить имущественный комплекс санатория.

Весной 2021 года деятельность главы фонда соцподдержки пресекли сотрудники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области. Его заключили под стражу.

Экс-президента организации обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ) и приготовлении к растрате, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (часть 1 статьи 30, часть 4 статьи 160 УК РФ). Обвиняемый и его защита ознакамливаются с материалами дела.