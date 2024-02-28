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Обвиняемому в мошенничестве с имуществом санатория «Сосновый бор» Сергею Антонову грозит 12 лет колонии
Напомним, что осенью 2020 года глава фонда получил через посредника 3,4 миллиона рублей взятки от руководителя фирмы

Обвиняемому в мошенничестве с имуществом санатория «Сосновый бор» Сергею Антонову грозит 12 лет колонии. Об этом в среду, 28 февраля, сообщает издание «Рязанские новости».

Напомним, что осенью 2020 года глава фонда получил через посредника 3,4 миллиона рублей взятки от руководителя фирмы. За это у коммерческой организации появилась возможность заключить договор поставки и осуществить приемку оборудования для технического перевооружения котельной санатория «Сосновый бор».

Помимо этого, в 2020 году он осуществил приготовление к растрате имущества санатория. Он приискал фирму, которую оформил на подконтрольное ему лицо. После он убедил членов совета фонда принять ряд решений, после которого у санатория уменьшился уставной фонд с 87,7 миллионов рублей до 10 тысяч рублей. В итоге 100% доли в капитале продано подконтрольной фирме. В дальнейшем он планировал растратить имущественный комплекс санатория.

Весной 2021 года деятельность главы фонда соцподдержки пресекли сотрудники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области и УФСБ России по Рязанской области. Его заключили под стражу.

Прокурор запросил для Антонова наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и денежный штраф.