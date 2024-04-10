В Рязани вынесли приговор обвиняемому в мошенничестве с имуществом «Соснового бора» Сергею Антонову

Ранее прокуратура запросила для Сергея Антонова 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 153,2 миллиона рублей.

В среду, 10 апреля, Советский районный суд вынес приговор обвиняемому в мошенничестве с имуществом санатория «Сосновый бор» Сергею Антонову. Об этом сообщает корреспондент РЗН.Инфо.

Ранее прокуратура запросила для Сергея Антонова 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 153,2 миллиона рублей.

С весны 2021 года обвиняемый находится под стражей, у него арестовано имущество на сумму более 365 миллионов рублей. Интересы Антонова в процессе представляли четыре защитника. Однако судья приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима и выплатить штраф в 153 миллиона 200 тысяч рублей.

Защита Антонова отметила, что собирается подавать апелляцию.

Напомним, в 2021 году региональный следком подозревал в коммерческом подкупе главу Рязанского областного фонда. В 2022 году следком завершил расследование уголовного дела и установил, что осенью 2020 года глава фонда получил через посредника 3,4 миллиона рублей взятки от руководителя фирмы. После чего эта фирма смогла заключить договор поставки и осуществить приемку оборудования для технического перевооружения котельной санатория «Сосновый бор». Второе обвинение Сергею Антонову вынесли за оформление фирмы на подставное, полностью подконтрольное ему лицо. Начался судебный процесс, на одном из которых стало известно, что обвиняемому в мошенничестве с имуществом санатория Сергею Антонову грозит 12 лет колонии.