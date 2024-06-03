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На благоустройство рязанской гимназии № 2 выделили еще 30 миллионов рублей
Работы проведут до 30 сентября 2024 года.

На благоустройство территории рязанской гимназии № 2 выделили еще 30 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

На реконструкцию и озеленение территории направили 29 млн 674 тысячи 56 рублей. Подрядчик разберет и восстановит асфальтобетонное покрытие и брусчатку на тротуаре, уложит канализационные и ливневые трубы, заменит ливневки, посеет газоны, сделает проезды для машин и пожарные проезды.

Согласно документации, подрядная организация демонтирует теплотрассы, установит спортивное оборудование и тренажеры, ворота с баскетбольным щитом, волейбольную сетку, скамью для пресса, гимнастическую и парковую скамью, урны и велопарковку. А также демонтирует здание гаража, установит металлическое ограждение рядом со школой и установит наружное освещение.

Срок выполнения работ — 30 сентября 2024 года.

Напомним, в 2020 году продолжилась реставрации гимназии № 2. На ремонт тогда выделили 485,5 миллионов рублей.

Спустя два года на реставрацию выделили еще 343,5 миллионов рублей.

В 2023 году на благоустройство территории гимназии уже выделяли 19,8 миллиона рублей.

Срок сдачи здания перенесли на сентябрь 2024 года.