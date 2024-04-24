Малков заявил, что реставрацию гимназии № 2 закончат к сентябрю

Как отметил губернатор, «эпопея с реставрацией» здания длится с 2016 года.

В среду, 24 апреля, на прямой линии Павел Малков заявил, что реставрацию гимназии № 2 точно завершат к сентябрю.

Как отметил губернатор, «эпопея с реставрацией» здания длится с 2016 года.

«Все подобные проекты такие как Торговый городок и РИАМЗ оживили. По гимназии также нашли решение. Начали работы, но нужно понимать, что здание большое и относится к культурному наследию, требования особые, нужно время. Уже много сделано, работа кипит. Проложены коммуникации, электричество, вентиляция, а также выдели средства на оснащении школы. Ежедневно работают более 200 человек. Контроль постоянный», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, Малков добавил, что видит комментарии рязанцев с беспокойством о не сдаче здания вовремя. Поэтому он потребовал от подрядчика завершить работы до сентября.

«Все проекты доводили до конца и этот тоже доведем. Обещаю, что в этом году дети в школу уже пойдут», — завершил Малков.

Напомним, в ноябре 2023 года минкульт продлил срок реставрации гимназии № 2 на Соборной. В марте 2024 года родители школьников заявили, что здание не сдадут к июлю.