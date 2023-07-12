На благоустройство территории рязанской гимназии № 2 выделили 19,8 миллиона рублей

На благоустройство территории рязанской гимназии № 2 выделили 19,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Гимназия № 2 выделила 19 млн 865 тысяч 690 рублей. Подрядчик разберет асфальтовое покрытие, построит дождевую канализацию, обустроит проезды, проложит тротуарную плитку, асфальт и искусственное покрытие из резиновой крошки, усилит грунтовое основание для пожарного проезда и обустроит подпорную стенку. А также посеет траву, посадит десять кустов сирени, живую-изгородь из кизильника и цветы-многолетники, устроит освещение.

Кроме того, установит четыре спортивных оборудования, скамью для пресса, скамью гимнастическую для измерения гибкости, двое ворот с баскетбольным щитом, волейбольную сетку со стойками, восемь велопарковок, 11 парковых скамеек и урн, ограждение высотой 1,7 метра и калитку.

Работы планируется выполнить до 31 октября 2023 года.

Напомним, в бывшем здании гимназии № 5 начнут делать капремонт после того, как гимназия № 2 переедет обратно в свое здание на улице Соборной.