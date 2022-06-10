В Рязани реставрацию здания гимназии № 2 продолжат за 343,5 миллионов рублей

Работы планируют завершить до 30 июня 2023 года.

В Рязани реставрацию здания гимназии № 2 продолжат за 343,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Министерство культуры выделило 343 млн 530 тысяч 540 рублей. На эти деньги планируется отреставрировать фасады, колонны, крышу, полы, лепнину, отштукатурить стены, отремонтировать систему отопления, вентиляции, электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, озвучивания залов и помещений, видеопроекции, водопровода и канализации. А также обеспечить доступ для инвалидов и благоустроить территорию.

Срок выполнения работ: по 30 июня 2023 года. Напомним, история с реставрацией школы длится уже не первый год. В 2018 году реконструкцию здания провели некачественно. В 2020 году на реставрацию выделили 485,5 млн рублей . В начале 2022 года мэрия сказала, что реставрация закончится этим летом, но спустя пару месяцев ее продлили до конца июня 2023 года.

Фото 2гис