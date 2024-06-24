Рязанская прокуратура потребовала признать недействительным контракт по строительству филиала поликлиники № 11

Предварительное судебное заседание назначили на 15 августа.

Прокуратура Рязанской области обратилась в суд с требованием признать недействительным контракт по строительству филиала поликлиники № 11 в Дашково-Песочне. Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

Прокуратура подала иск на управление капстроительства, центр закупок региона и подрядчика строительства ООО «Термис». Контракт между управлением капитального строительства и подрядчиком, а также результаты конкурса на госзакупках по строительству филиала поликлиники требуют признать недействительными.

После требуют взыскать 596 миллионов 443 тысячи 419 рублей из-за недействительности сделки и проценты за использование чужих денег в размере 11 миллионов 17 тысяч 828 рублей.

Предварительное судебное заседание назначили на 15 августа.

Напомним, в ноябре 2023 года на сайте госзакупок появился тендер на строительство филиала поликлиники № 11. На работы выделили один миллиард 537 миллионов 927 тысяч рублей. Подрядчик должен был построить шестиэтажную поликлинику, благоустроить территорию вокруг здания, в том числе обустроить парковку на Васильевском переулке.

В марте 2024 года Госстройнадзор сообщил, что филиал начали строить.

Позднее на заседании правительства замминистра строительного комплекса Рязанской области Юрий Кулешов рассказал рязанцам, как можно отслеживать строительство филиала поликлиники № 11 в Дашково-Песочне.