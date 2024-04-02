Рязанцам рассказали, как можно отслеживать строительство поликлиники в Песочне

Замминистра строительного комплекса Рязанской области Юрий Кулешов отметил, что постройку филиала больницы № 11 в ДПР-5 ждут многие рязанцы.

Во вторник, 2 апреля, на заседании правительства замминистра строительного комплекса Рязанской области Юрий Кулешов рассказал рязанцам, как можно отслеживать строительство филиала поликлиники № 11 в Дашково-Песочне.

Павел Малков зачитал комментарий рязанца, который поинтересовался, как можно отслеживать строительство поликлиники в Песочне и предложил сделать онлайн-трансляцию. Кулешов отметил, что постройку филиала больницы № 11 в ДПР-5 ждут многие рязанцы.

«Мы предлагаем рязанцам на регулярной основе получать информацию о строительстве филиала на сайте ведомства или в наших соцсетях. Постоянно будем выкладывать фотоматериалы и комментарии ответственных лиц о ходе строительства», — рассказал Кулешов.

Павел Малков добавил, что в таком случае минстрой должен качественно и регулярно оповещать жителей, чтобы потом не было жалоб о необновлении информации.