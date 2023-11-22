Опубликован тендер на строительство филиала поликлиники № 11 в Рязани за один миллиард

На сайте госзакупок появился тендер на строительство филиала поликлиники № 11. Управление капитального строительства Рязанской области выделило один миллиард 537 млн 927 тысяч рублей.

Подрядчик расчистит территорию, построит шестиэтажную поликлинику и котельную, сделает внутреннюю и наружную отделку, проведет канализацию, воду, свет и отопление, установит пароувлажнители, лифты, кондиционеры, охранную и пожарную сигнализацию, четыре оборудования сервера, телефонию, систему телевещания. А также поставит ограждение, заасфальтирует дорожки, сделает тротуары из брусчатки, организует придорожную парковку по Васильевскому переулку, поставит дорожные знаки, нанесет разметки, озеленит территорию и установит малые архитектурные формы.

Строительство планируют начать 1 февраля 2024 и завершить 30 сентября 2025 года.